Dogecoin, caduta libera dopo l'intervento di Musk | Punto Informatico (Di domenica 9 maggio 2021) A poche ore dall'intervento in tv di Elon Musk, il Dogecoin sta perdendo il 30% del proprio valore e fallisce la prima scalata verso quota 1 dollaro.

Elon Musk prende in giro DogECoin e questo precipita... La previsione era giusta Comunque il risultato è stato un calo di oltre il 25% di DogECoin nell'arco di secondi, caduta poi addolcita al 22%: Una moneta nata per scherzo viene colpita da uno scherzo. Mi auguro che nessuno di ...

Musk su SNL, ma il Dogecoin perde terreno La presenza di Musk a SNL era stata vista da molti come un possibile trampolino per fomentare il Dogecoin, invece il valore è calato di colpo.

