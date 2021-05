Da oggi, parte un aumento del costo di alcuni abbonamenti TIM (Di domenica 9 maggio 2021) Brutta notizia per alcuni clienti TIM, visto che, a partire da oggi, ci sarà un aumento del costo di alcuni piani in abbonamento, ormai in scadenza. Azienda TIM Photo by Afobe StockIl proverbio dice “Nulla è per sempre”, perché anche i vecchi abbonamenti di telefonia mobile possono finire. Ed è così per TIM, la quale ha informato i suoi clienti della scadenza di alcuni di questi con conseguente rimodulazione dell’offerta, a partire da oggi, 9 maggio 2021. Ciò significa che alcuni clienti vedranno modificato automaticamente il proprio piano telefonico, nel prezzo ma anche nei dettagli dell’offerta. Di certo, l’azienda non poteva semplicemente far pagare di più, era, infatti, necessario aggiungere qualcosa in più alla ... Leggi su computermagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Brutta notizia perclienti TIM, visto che, a partire da, ci sarà undeldipiani in abbonamento, ormai in scadenza. Azienda TIM Photo by Afobe StockIl proverbio dice “Nulla è per sempre”, perché anche i vecchidi telefonia mobile possono finire. Ed è così per TIM, la quale ha informato i suoi clienti della scadenza didi questi con conseguente rimodulazione dell’offerta, a partire da, 9 maggio 2021. Ciò significa checlienti vedranno modificato automaticamente il proprio piano telefonico, nel prezzo ma anche nei dettagli dell’offerta. Di certo, l’azienda non poteva semplicemente far pagare di più, era, infatti, necessario aggiungere qualcosa in più alla ...

Advertising

brandobenifei : Da oggi chi entrerà nella sede nazionale del @pdnetwork vedrà il Ritratto di Parole dedicato a #PatrickZaki, che co… - AlbertoBagnai : @Letenebredinot1 Alla fine arriva sempre dalla stessa parte (materie prime, lato dell’offerta). Presumo che ci sia… - BeppeSala : Parte oggi a Milano @FieraMilanoSpa, arena online dove esplorare visioni, dati e strumenti per cavalcare la trasfor… - foppa_fraframa : RT @doctor_milano: Auguri #mamma. Se sono diventato quello che sono lo devo in gran parte a te che hai creduto in me da sempre. Grande e un… - tittimaestra : RT @Azzurraurra: Oggi, nel 1978, la mafia ammazzava a Cinisi il compagno Peppino Impastato. Con la Sicilia nella parte più in alto a sinist… -