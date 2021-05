Covid Fvg, oggi 68 contagi e 1 morto: bollettino 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 maggio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.797 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.596 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,56%). I ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 21, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 152. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.741, con la seguente suddivisione territoriale: 795 a Trieste, 1.989 a Udine, 669 a Pordenone e 288 a Gorizia. I totalmente guariti sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 68 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio,in Friuli Venezia Giulia su 2.797 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovicon una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.596 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,56%). I ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 21, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 152. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.741, con la seguente suddivisione territoriale: 795 a Trieste, 1.989 a Udine, 669 a Pordenone e 288 a Gorizia. I totalmente guariti sono ...

