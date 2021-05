Benevento, tragedia in via dei Mulini: trovato senza vita il corpo di un uomo (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – tragedia questa mattina in via dei Mulini a Benevento. È stato trovato senza vita il corpo di un uomo di 82 anni, in una stradina del quartiere. Sul posto i Carabinieri di Benevento che hanno avviato le indagini. L’uomo potrebbe essere precipitato dal sesto piano di un edificio della zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina in via dei. È statoildi undi 82 anni, in una stradina del quartiere. Sul posto i Carabinieri diche hanno avviato le indagini. L’potrebbe essere precipitato dal sesto piano di un edificio della zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

