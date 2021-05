Amici, la semifinale: non accadeva da tempo, incredibile (Di domenica 9 maggio 2021) Amici, è successo durante la semifinale, non accadeva da tempo: grande notizia per Maria De Filippi. La semifinale di Amici di Maria De Filippi è appena terminata, tra emozioni a non finire, grandi sorprese e colpi di scena incredibili. Una puntata che ha visto decretare i finalisti di questa scoppiettante edizione. In studio, con tutti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 9 maggio 2021), è successo durante la, nonda: grande notizia per Maria De Filippi. Ladidi Maria De Filippi è appena terminata, tra emozioni a non finire, grandi sorprese e colpi di scena incredibili. Una puntata che ha visto decretare i finalisti di questa scoppiettante edizione. In studio, con tutti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

WittyTV : Pronti a vivere tutte le emozioni, le esibizioni e lo spettacolo della Semifinale di #Amici20 da un punto di vista… - spyheda : RT @AtlantisProm: MA QUESTO E' IL SUO CONCERTO NON LA SEMIFINALE DI AMICI #Amici20 - annatomasi1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #8maggio. La sfavillante semifinale di Amici 20 vola e triplica l'esangue replica de L'oro di Scampia su Rai1, i… - Frojo33922592 : @sononatanera Anche Umberto fu eliminato in semifinale e ora sta ad Amici come professionista. Speriamo che accada… - cazzonesobro : RT @framarin: I più influenti della semifinale di #Amici20 @chiamamematto @Iperborea_ @yleniaindenial @amicii_news @AmiciUfficiale @Ri_Ghe… -