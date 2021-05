9 maggio 2021: l’Europa non può più accontentarsi della sua mediocrità (Di domenica 9 maggio 2021) Da poco ho scoperto grazie alla bravissima cantante Valentina Volpe Andreazza il testo italiano dell’Inno alla gioia. Bello forse più che il testo in tedesco. Degno modo per iniziare questa giornata dedicata all’Europa ma non come concetto geografico: bensì come idea di unione, di fratellanza e dunque di forza, capacità di risolvere i problemi, di pensare e di realizzare un futuro migliore. Questa Unione Europea è ancora solo in parte realizzata e dipende da tutti e tutte. Non solo dalle istituzioni, ma oggi più che mai dalla nostra capacità di usare al meglio gli strumenti della nostra democrazia, pur se spesso esitante e molto molto imperfetta. Per esempio, oggi è il giorno di www.eusignday.eu: nel quale vi chiediamo di mobilitarvi e firmare le iniziative di legge europee cittadine che troverete sul sito e che chiedono alla Ue di fare nuove leggi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Da poco ho scoperto grazie alla bravissima cantante Valentina Volpe Andreazza il testo italiano dell’Inno alla gioia. Bello forse più che il testo in tedesco. Degno modo per iniziare questa giornata dedicata alma non come concetto geografico: bensì come idea di unione, di fratellanza e dunque di forza, capacità di risolvere i problemi, di pensare e di realizzare un futuro migliore. Questa Unione Europea è ancora solo in parte realizzata e dipende da tutti e tutte. Non solo dalle istituzioni, ma oggi più che mai dalla nostra capacità di usare al meglio gli strumentinostra democrazia, pur se spesso esitante e molto molto imperfetta. Per esempio, oggi è il giorno di www.eusignday.eu: nel quale vi chiediamo di mobilitarvi e firmare le iniziative di legge europee cittadine che troverete sul sito e che chiedono alla Ue di fare nuove leggi ...

Advertising

welikeduel : Il Primo Maggio del Pojana #propagandalive @Pennacchiiiii - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio: 300 tecnici al Pnrr: Draghi come Conte. Task force prima era un vulnu… - Agenzia_Ansa : Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti di un ra… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo code per 1 km causa lavori tra Svincolo Vicovaro-Mandela (Km 33,1) e A24 Svincolo Carsoli-Oricola… - cuetherain_ : Il 2021 really said 'ormai siamo a maggio, basta cincischiare, devo fare più schifo del 2020' -