Weekend con l’anticiclone africano. Fino a 30 gradi, poi tracollo termico (Di sabato 8 maggio 2021) Torna ad espandersi l’anticiclone verso il Mediterraneo e l’Italia, quale conseguenza dell’affondo di una saccatura in direzione della Penisola Iberica. Finalmente il Weekend coincide con il bel tempo, che ci darà modo di trascorrere alcune ore gradevoli all’aperto. Il promontorio anticiclonico avrà radici subtropicale e sarà supportato dalla rimonta di correnti più calde in risalita dal Nord Africa. Si tratterà di una fase del tutto temporanea, visto che l’alta pressione non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest della profonda depressione atlantica. Breve fiammata estiva, prima di una robusta fase perturbata con calo termicoOltre al tempo stabile, ci sarà un deciso aumento delle temperature maggiormente avvertito nella giornata di domenica. In questo frangente l’Italia inizierà ad essere investita dalle ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Torna ad espandersiverso il Mediterraneo e l’Italia, quale conseguenza dell’affondo di una saccatura in direzione della Penisola Iberica. Finalmente ilcoincide con il bel tempo, che ci darà modo di trascorrere alcune ore gradevoli all’aperto. Il promontorio anticiclonico avrà radici subtropicale e sarà supportato dalla rimonta di correnti più calde in risalita dal Nord Africa. Si tratterà di una fase del tutto temporanea, visto che l’alta pressione non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest della profonda depressione atlantica. Breve fiammata estiva, prima di una robusta fase perturbata con caloOltre al tempo stabile, ci sarà un deciso aumento delle temperature maggiormente avvertito nella giornata di domenica. In questo frangente l’Italia inizierà ad essere investita dalle ...

