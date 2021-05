Uomini e Donne: incidente per l'ex tronista Gianluca De Matteis (Di sabato 8 maggio 2021) L'ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis ha avuto un incidente in moto. Il ragazzo, per evitare di investire un gatto, si è schiantato al suolo. A rendere pubblico l'accaduto è stato proprio lui, attraverso il suo profilo Instagram. Come sta? Gianluca De Matteis ha avuto un incidente Brutta disavventura per l'ex tronista di Uomini e Donne Gianluca De Matteis. Il ragazzo ha avuto un brutto incidente in moto. A raccontare la disavventura è stato lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram. Gianluca era in sella al suo mezzo a due ruote, quando, mentre stava affrontando una curva, ha visto davanti ai suoi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 maggio 2021) L'exdiDeha avuto unin moto. Il ragazzo, per evitare di investire un gatto, si è schiantato al suolo. A rendere pubblico l'accaduto è stato proprio lui, attraverso il suo profilo Instagram. Come sta?Deha avuto unBrutta disavventura per l'exdiDe. Il ragazzo ha avuto un bruttoin moto. A raccontare la disavventura è stato lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram.era in sella al suo mezzo a due ruote, quando, mentre stava affrontando una curva, ha visto davanti ai suoi ...

