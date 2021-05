Tocca studiare il maggese per capire come riaprire il mondo (Di sabato 8 maggio 2021) Passeggi per le strade del borgo di Sermoneta (scarsi 1.000 abitanti, mi dicono), con i ristoranti chiusi (un paio stanno ristrutturando), deserto (in tutto 7 persone incontrate), dunque, scopri che a bassa densità corrispondono visioni ad alta intensità. Per esempio, avevo mai fatto caso, nelle mie visite al borgo, prepandemia, affollato, pigiato, col brusio dei ristoranti in sottofondo, avevo mai fatto caso, dicevo, a questo cactus altissimo che cresce appoggiandosi nell’angolo formato da due pareti di pietra? O a certe composizioni di gerani e pietre? Al cercis siliquastrum, tra l’altro fiorito, e al lauro, pure questo fiorito, a Piazza del Popolo? Sotto le cui fronde puoi sederti? Manca poco alle riaperture. Passeggi di sabato per le strade deserte ed entri nel classico stato di spleen e insomma, da una parte non vedi l’ora che tutto questo sia finito, e infatti fioccano, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Passeggi per le strade del borgo di Sermoneta (scarsi 1.000 abitanti, mi dicono), con i ristoranti chiusi (un paio stanno ristrutturando), deserto (in tutto 7 persone incontrate), dunque, scopri che a bassa densità corrispondono visioni ad alta intensità. Per esempio, avevo mai fatto caso, nelle mie visite al borgo, prepandemia, affollato, pigiato, col brusio dei ristoranti in sottofondo, avevo mai fatto caso, dicevo, a questo cactus altissimo che cresce appoggiandosi nell’angolo formato da due pareti di pietra? O a certe composizioni di gerani e pietre? Al cercis siliquastrum, tra l’altro fiorito, e al lauro, pure questo fiorito, a Piazza del Popolo? Sotto le cui fronde puoi sederti? Manca poco alle riaperture. Passeggi di sabato per le strade deserte ed entri nel classico stato di spleen e insomma, da una parte non vedi l’ora che tutto questo sia finito, e infatti fioccano, ...

