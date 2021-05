The Flash 6 non va in onda, altro stop per la serie su Italia1 e scoppia la polemica (Di sabato 8 maggio 2021) Ma è mai possibile che non si riesca a fare qualcosa di più per il palinsesto di Italia1? The Flash 6 non va in onda neanche oggi, 8 maggio, e tutto perché i vertici Mediaset non riescono a spostare di un paio di ore la messa in onda dei nuovi episodi della serie con Grant Gustin. Che male c’è di mandare in onda i due episodi (o magari solo uno) poco dopo l’orario previsto? Sembra proprio che la domanda sia destinata a rimanere senza risposta e tutto perché Italia1 anche oggi ha scelto di parcheggiare The Flash 6 a favore di Campionato delle monoposto elettriche di Formula E. Le gare vanno in onda dalle 14.21 alle 17.20 e subito dopo ecco piazzate le repliche di Friends e The Flash 6? Rimandato alla prossima ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Ma è mai possibile che non si riesca a fare qualcosa di più per il palinsesto di? The6 non va inneanche oggi, 8 maggio, e tutto perché i vertici Mediaset non riescono a spostare di un paio di ore la messa indei nuovi episodi dellacon Grant Gustin. Che male c’è di mandare ini due episodi (o magari solo uno) poco dopo l’orario previsto? Sembra proprio che la domanda sia destinata a rimanere senza risposta e tutto perchéanche oggi ha scelto di parcheggiare The6 a favore di Campionato delle monoposto elettriche di Formula E. Le gare vanno indalle 14.21 alle 17.20 e subito dopo ecco piazzate le repliche di Friends e The6? Rimandato alla prossima ...

Advertising

Newsinunclick : #UNITI PER IL MARE: FLASH MOB ECOLOGICO #UNITI PER IL MARE: FLASH MOB ECOLOGICO AD ANTIGNANO CON I VOLONTARI DI “SO… - noreasonxx : @starbuqky Hooo the flash? ksjsjsks ok thanks ra - irreverent_the : RT @Agenzia_Ansa: Cucchi: condannati a 13 anni due carabinieri per il pestaggio | FLASH #ANSA - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 7.5.2021 (duemilaventuno) R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER… - Somnambulist91 : Ho appena visto l'episodio S07 | E08 di The Flash! - #TheFlash -