Spezia-Napoli 1-4 | azzurri trascinati da un super Osimhen | le pagelle

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - MassimoCaputi : #Osimhen uomo partita, ma soprattutto in crescita per rendimento e qualità. Dopo il mezzo passo falso con il Caglia… - AleCat_91 : SPEZIA - NAPOLI 1-4: CHISTO NAPOLIERE REALIZZATO! - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Il #Napoli domina e piazza il primo scatto #Champions: 4-1 con lo #Spezia. Osimhen show #SpeziaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

LA- Ilespugna il campo dellocon un rotondo 4 - 1: vantaggio di Zielinski al 15' e doppietta di Osimhen (23' e 44'). Nella ripresa Piccoli accorcia le distanze (64') ma Lozano (...1 Giornata positiva per ilche vince in casa dellograzie a uno strepitoso Victor Osimhen. Anche in un pomeriggio del genere però ci sono notizie negative. Al 69' Mertens è entrato in campo al posto di Zielinski. ...Conferma una buona prestazione da leader Politano 6.5 , prova a rendersi pericoloso , mettendo in difficoltà lo Spezia con i suoi dribbling, anche in fase difensiva si rende protagonista di puntuali ...Sette gol in Serie A, come non era mai riuscito. Piotr Zielinski prende per mano il Napoli e a casa dello Spezia mette in discesa il match con il gol che apre le marcature - poi larghe - della ...