TgLa7 : Scoperti al Circeo i resti di 9 uomini di Neanderthal. Nella Grotta Guattari. Franceschini, 'straordinario' - MediasetTgcom24 : Scoperti in una grotta al Circeo i resti di 9 uomini di Neanderthal #GrottaGuattari - HuffPostItalia : Scoperti al Circeo i resti di 9 uomini di Neanderthal - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: San Felice Circeo, scoperti i resti di nove uomini di Neanderthal - thewaterflea : RT @TgLa7: Scoperti al Circeo i resti di 9 uomini di Neanderthal. Nella Grotta Guattari. Franceschini, 'straordinario' -

La Grotta Guattari rinvenuta più di 80 anni fa e che porta il nome del suo scopritore custodiva un enorme tesoro. Al suo interno sono stati rinvenuti diversi reperti fossili attribuiti a 9 uomini di ...... resti di vegetali, di umani e anche di animali dei quali non si conosceva la presenza in queste zone, elementi che secondo i ricercatori permetteranno ora di ricostruire la storia di tutto il...(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2021 "Una scoperta straordinaria e di cui parlerà tutto il mondo", così il ministro della Cultura Franceschini sul ritrovamento di resti di ...A oltre ottant’anni dalla scoperta della Grotta Guattari a San Felice Circeo (LT), sono stati scoperti nuovi entusiasmanti rinvenimenti, fondamentali per lo studio dell’uomo di Neanderthal e del suo c ...