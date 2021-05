Scienza è futuro (Di sabato 8 maggio 2021) Non c’è dubbio che il Covid-19 abbia colpito duramente moltissime categorie. Tra queste, la meno citata, in Italia se non altro, sembra essere quella dei ricercatori. Ricordiamo tutti gli applausi dai balconi e gli impegni, più o meno enfatici, a sostenere con forza la ricerca. Ma già dopo alcuni mesi dall’inizio della pandemia arrivavano i primi report che certificavano come molti ricercatori fossero vittima di uno stato di esaurimento (burnout) che lo stesso Oms ha classificato come “sindrome”. Da un sondaggio effettuato nell’ottobre 2020 negli Stati Uniti su oltre un migliaio di ricercatori si apprendeva che più del 70 per cento dichiarava di sentirsi sotto forte stress (l’anno prima era il 30 per cento) e di aver notevolmente aumentato il proprio carico di lavoro, e quasi il 50 per cento diceva di aver seriamente pensato di cambiare mestiere. Le percentuali erano ancora ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Non c’è dubbio che il Covid-19 abbia colpito duramente moltissime categorie. Tra queste, la meno citata, in Italia se non altro, sembra essere quella dei ricercatori. Ricordiamo tutti gli applausi dai balconi e gli impegni, più o meno enfatici, a sostenere con forza la ricerca. Ma già dopo alcuni mesi dall’inizio della pandemia arrivavano i primi report che certificavano come molti ricercatori fossero vittima di uno stato di esaurimento (burnout) che lo stesso Oms ha classificato come “sindrome”. Da un sondaggio effettuato nell’ottobre 2020 negli Stati Uniti su oltre un migliaio di ricercatori si apprendeva che più del 70 per cento dichiarava di sentirsi sotto forte stress (l’anno prima era il 30 per cento) e di aver notevolmente aumentato il proprio carico di lavoro, e quasi il 50 per cento diceva di aver seriamente pensato di cambiare mestiere. Le percentuali erano ancora ...

Advertising

RobertoBurioni : Mentre Twitter è affollato di scemenze riguardanti brevetti e proprietà industriale la scienza compie in questi gio… - puntodincontro : Il futuro delle energie (tutto il mondo è paese) - miaudit : RT @miaudit: «Siam molti miliardi di troppo a chieder paradiso in terra rendendo inevitabile inferno con aiuto di nostra scienza sotto bast… - gabrifargnoli : RT @RobertoBurioni: Mentre Twitter è affollato di scemenze riguardanti brevetti e proprietà industriale la scienza compie in questi giorni… - SportSicilia : Stasera a Sport Sicilia Preview (Telecolor 20.45 e 23.50) tutti gli sviluppi su Sigi-Tacopina e futuro del #Catania… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza futuro Bill Nelson è il nuovo amministratore della NASA ... e sono entusiasta di guidare la forza lavoro di NASA in questo entusiasmante futuro!". La carriera ... e in seguito ha fatto parte del Comitato del Commercio, scienza e trasporti del Senato, nel quale ...

Quando è amore vero: 13 segni per riconoscere una storia importante ... ma anche (ops!) sbagli e marachelle - siete complici e fate i primi progetti sul futuro assieme. ...di fulmine è amore? Amore e colpo di fulmine sono la stessa cosa? Tieniti forte perché la scienza ha ...

Fiorenzo Galli (Museo della scienza e della tecnologia di Milano): «Ripensare la cultura dell'orientamento,... Corriere della Sera Immaginare il futuro, primo passo per rinascere Come, è già passata una settimana e devo mettere le dita sulla macchina da scrivere di nuovo? Il problema è cosa raccontare a chi oggi sembra costretto ad affrontare quello che domani si troverà a leg ...

Pier Paolo Di Fiore e i progressi contro il cancro: "Scopriremo i segreti delle metastasi e riusciremo ad addormentarle" La buona notizia è che dopo due anni le azalee della scienza tornano in piazza. L’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, domenica 9 maggio riprende la sua raccolta fondi anche dal vivo ...

... e sono entusiasta di guidare la forza lavoro di NASA in questo entusiasmante!". La carriera ... e in seguito ha fatto parte del Comitato del Commercio,e trasporti del Senato, nel quale ...... ma anche (ops!) sbagli e marachelle - siete complici e fate i primi progetti sulassieme. ...di fulmine è amore? Amore e colpo di fulmine sono la stessa cosa? Tieniti forte perché laha ...Come, è già passata una settimana e devo mettere le dita sulla macchina da scrivere di nuovo? Il problema è cosa raccontare a chi oggi sembra costretto ad affrontare quello che domani si troverà a leg ...La buona notizia è che dopo due anni le azalee della scienza tornano in piazza. L’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, domenica 9 maggio riprende la sua raccolta fondi anche dal vivo ...