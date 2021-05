Renzi denuncia la testimone ignota, ma colpisce Report. Gli autori: «Difendiamo le nostre fonti con i denti» (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi, sabato 8 maggio 2021 alle ore 12:20 presso gli uffici della Digos della Questura di Firenze, è stata depositata una denuncia-querela contro ignoti da parte dell’ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Ignoti che avrebbero fornito al programma Rai Report informazioni ottenute in maniera illecita durante un incontro tra l’ex premier e lo 007 Mauro Mancini, tenutosi nel parcheggio di un autogrill a Fiano Romano. Non solo, il denunciante sostiene che il materiale consegnato a Report potrebbe essere falso. Matteo Renzi e i suoi legali nutrono dei sospetti riguardo alla fonte di Report, una «cittadina “qualunque”» che ai loro occhi pare «una persona esperta, che conosceva i soggetti in gioco, i loro spostamenti, agende e incontri». Nella ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi, sabato 8 maggio 2021 alle ore 12:20 presso gli uffici della Digos della Questura di Firenze, è stata depositata una-querela contro ignoti da parte dell’ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo. Ignoti che avrebbero fornito al programma Raiinformazioni ottenute in maniera illecita durante un incontro tra l’ex premier e lo 007 Mauro Mancini, tenutosi nel parcheggio di un autogrill a Fiano Romano. Non solo, ilnte sostiene che il materiale consegnato apotrebbe essere falso. Matteoe i suoi legali nutrono dei sospetti riguardo alla fonte di, una «cittadina “qualunque”» che ai loro occhi pare «una persona esperta, che conosceva i soggetti in gioco, i loro spostamenti, agende e incontri». Nella ...

Advertising

reportrai3 : Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Rom… - falce_e : RT @reportrai3: Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Roma in mer… - giorgio22661989 : RT @reportrai3: Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Roma in mer… - DiReddito : RT @reportrai3: Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Roma in mer… - manuela_pisani : RT @reportrai3: Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Roma in mer… -