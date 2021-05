Real Madrid clamoroso | un big pronto ad essere messo sul mercato

Advertising

juventusfc : Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid - GoalItalia : ?? BREAKING ?? Comunicato congiunto di Barcellona, Real Madrid e Juventus: 'Ricevute minacce e offese per abbandonar… - GoalItalia : La #UEFA passa all'attacco contro la #SuperLega ?? Nove club rinunciano: Barcellona, Juventus e Real Madrid no ?? - GSOSA222 : RT @juventusfc: Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid - calciofemminil2 : RT @juventusfc: Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

I tre club irriducibili non ci stanno: Juve,e Barcellona rispondono all'Uefa con un comunicato stampa congiunto, in cui non solo non lasciano né si pentono della Superlega , ma ripetono che l'Uefa non li può sanzionare. D'altra ...Così, in una nota, Juventus, Barcellona e, deferiti agli organi disciplinari competenti dall'Uefa. "Ciò è intollerabile e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di ...Così, in una nota, Juventus, Barcellona e Real Madrid, deferiti agli organi disciplinari competenti dall'Uefa. "Ciò è intollerabile e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di ...Stando a quanto riportato oggi in edicola da Il Tirreno, Massimiliano Allegri sarebbe a un passo dalla panchina del Real Madrid. Il preferito del presidente dei Blancos è il tecnico livornese, nei rad ...