Razzo cinese, 10 regioni in allerta Protezione Civile: "State a casa" (Di sabato 8 maggio 2021) La caduta di frammenti del Razzo spaziale cinese 'Lunga marcia 5B' potrebbe interessare dieci regioni italiane. Lo ha confermato la Protezione Civile. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 8 maggio 2021) La caduta di frammenti delspaziale'Lunga marcia 5B' potrebbe interessare dieciitaliane. Lo ha confermato la. Segui su affaritaliani.it

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - lilith975 : RT @_cieloitalia: 9 regioni italiane in allerta per caduta razzo cinese, comunicato della Protezione Civile. Umbria, Lazio, Abruzzo, Molis… - xblunotte : RT @ilriformista: Dove e quando potrebbero cadere i detriti del razzo di 30 metri e da 18 tonnellate. La nota della Protezione Civile #razz… -