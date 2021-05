Pirlo su Donnarumma: “Uno dei migliori cinque portieri al mondo e un professionista esemplare” (Di sabato 8 maggio 2021) Andrea Pirlo, parlando in conferenza stampa, ha parlato di Gigio Donnarumma che sarà avversario domani, ma che è al centro di voci di mercato: “Non è un problema mio, è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno dei migliori cinque portieri al mondo, è un professionista esemplare”. Sulla sfida Ibra-Ronaldo: “Loro risultano ancora essere i migliori, Ronaldo capocannoniere e Ibra dà un grande apporto alla squadra. Morata sta bene ed è disponibile per giocare domani”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Andrea, parlando in conferenza stampa, ha parlato di Gigioche sarà avversario domani, ma che è al centro di voci di mercato: “Non è un problema mio, è un giocatore del Milan ed è un problema loro. Lo ritengo uno deial, è un”. Sulla sfida Ibra-Ronaldo: “Loro risultano ancora essere i, Ronaldo capocannoniere e Ibra dà un grande apporto alla squadra. Morata sta bene ed è disponibile per giocare domani”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

