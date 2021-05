No olandese a Draghi, Rutte: per noi Sure è 'una tantum' (Di sabato 8 maggio 2021) “Non ne abbiamo discusso al vertice. Forse Draghi ne ha parlato e magari me lo sono perso io. Però la nostra posizione è che il programma Sure per l’occupazione è ‘una tantum’”. Così Mark Rutte alla domanda posta da Huffpost al termine del vertice europeo di Porto, dove il premier Mario Draghi ha chiesto che il programma di 100 miliardi messo in piedi l’anno scorso dalla Commissione Europea come sostegno alle spese per la disoccupazione diventi strutturale. Il leader olandese, che ha partecipato ai lavori del summit in videoconferenza da L’Aja in quanto ancora impegnato nelle trattative per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni di marzo, non cambia idea. Per lui il programma resta un caso eccezionale da pandemia, non può diventare strutturale. Del resto, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) “Non ne abbiamo discusso al vertice. Forsene ha parlato e magari me lo sono perso io. Però la nostra posizione è che il programmaper l’occupazione è ‘una’”. Così Markalla domanda posta da Huffpost al termine del vertice europeo di Porto, dove il premier Marioha chiesto che il programma di 100 miliardi messo in piedi l’anno scorso dalla Commissione Europea come sostegno alle spese per la disoccupazione diventi strutturale. Il leader, che ha partecipato ai lavori del summit in videoconferenza da L’Aja in quanto ancora impegnato nelle trattative per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni di marzo, non cambia idea. Per lui il programma resta un caso eccezionale da pandemia, non può diventare strutturale. Del resto, ...

