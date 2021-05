“Niente Juve”: l’ennesima sorpresa nel futuro di Donnarumma (Di sabato 8 maggio 2021) Come riporta l’Express, Donnarumma lascerà sicuramente il Milan e potrebbe lasciare il campionato italiano per approdare in Premier. Il Milan è atteso dalla sfida di domenica contro la Juventus. Il match contro i bianconeri sarà decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le due squadre, insieme all‘Atalanta di Gasperini, hanno 69 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 maggio 2021) Come riporta l’Express,lascerà sicuramente il Milan e potrebbe lasciare il campionato italiano per approdare in Premier. Il Milan è atteso dalla sfida di domenica contro lantus. Il match contro i bianconeri sarà decisivo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Le due squadre, insieme all‘Atalanta di Gasperini, hanno 69 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

