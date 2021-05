Milano: prefetto nomina commissario dopo dimissioni sindaco Opera (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Le dimissioni del sindaco del Comune di Opera Antonino Nucera, presentate il 17 aprile scorso comportano lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario straordinario. Il prefetto di Milano, Renato Saccone ha sospeso dunque il consiglio comunale e ha nominato il viceprefetto Donatella Cera commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente. Il commissario sarà supportato dal sub commissario Rita Di Donna. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag. (Adnkronos) - Ledeldel Comune diAntonino Nucera, presentate il 17 aprile scorso comportano lo scioglimento del consiglio comunale e ladi unstraordinario. Ildi, Renato Saccone ha sospeso dunque il consiglio comunale e hato il viceDonatella Ceraper la provvisoria amministrazione dell'ente. Ilsarà supportato dal subRita Di Donna.

