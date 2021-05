Milano, in migliaia in piazza per sostenere il Ddl Zan: “Una legge di civiltà” (Di sabato 8 maggio 2021) A Milano è iniziata la manifestazione all’Arco della Pace per chiedere l’approvazione del Ddl Zan, con la partecipazione di migliaia di persone. Secondo Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli di Milano, circa 8.000 persone stanno partecipando alla manifestazione intitolata “Tempo Scaduto”, rispetto alle 3500 persone che l’organizzazione prevedeva negli scorsi giorni. Tra questi diverse personalità del mondo dello spettacolo e lo stesso deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, che ha promosso il disegno di legge contro l’omotransfobia. “Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l’Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili”, ha detto oggi Zan secondo quanto riportato dall’Ansa. “Le persone e i cittadini ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Aè iniziata la manifestazione all’Arco della Pace per chiedere l’approvazione del Ddl Zan, con la partecipazione didi persone. Secondo Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli di, circa 8.000 persone stanno partecipando alla manifestazione intitolata “Tempo Scaduto”, rispetto alle 3500 persone che l’organizzazione prevedeva negli scorsi giorni. Tra questi diverse personalità del mondo dello spettacolo e lo stesso deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, che ha promosso il disegno dicontro l’omotransfobia. “Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l’Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole unache tuteli le persone più vulnerabili”, ha detto oggi Zan secondo quanto riportato dall’Ansa. “Le persone e i cittadini ...

