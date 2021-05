Migliaia di persone hanno manifestato in piazza a Milano a sostegno del ddl Zan (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Una piazza strapiena, che conta oltre 8 mila persone, secondo la stima degli organizzatori, ha chiesto a Milano l'approvazione del ddl contro l'omotransfobia. “Votate la legge Zan, il tempo è scaduto” si legge su centinaia di cartelli sventolati insieme alle bandiere tricolore, a quelle del Pd, a quelle rosse della Cgil, a quelle blu di Azione, e quelle colorate dei Sentinelli di Milano. Sono loro che hanno organizzato l'appuntamento all'All'Arco della Pace, che ha raccolto le adesioni di persone comuni, gente dello spettacolo, transgender e politici, tra cui la cinque stelle Alessandra Maiorino e il forzista Elio Vito, che si è dissociato dalle scelte del suo partito. E ancora, i Pd Emanuele Fiano, Simona Malpezzi e Pierfrancesco Majorino. hanno portato la ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Unastrapiena, che conta oltre 8 mila, secondo la stima degli organizzatori, ha chiesto al'approvazione del ddl contro l'omotransfobia. “Votate la legge Zan, il tempo è scaduto” si legge su centinaia di cartelli sventolati insieme alle bandiere tricolore, a quelle del Pd, a quelle rosse della Cgil, a quelle blu di Azione, e quelle colorate dei Sentinelli di. Sono loro cheorganizzato l'appuntamento all'All'Arco della Pace, che ha raccolto le adesioni dicomuni, gente dello spettacolo, transgender e politici, tra cui la cinque stelle Alessandra Maiorino e il forzista Elio Vito, che si è dissociato dalle scelte del suo partito. E ancora, i Pd Emanuele Fiano, Simona Malpezzi e Pierfrancesco Majorino.portato la ...

