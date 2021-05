LIVE – Qualifiche F1 GP Spagna Barcellona 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 8 maggio 2021) Pomeriggio di fuoco al Circuit de Catalunya. Il Gran Premio di Spagna è pronto per eleggere il proprio pole-man in vista della qualifica che scatterà alle ore 15:00 di sabato 8 maggio. Verstappen, Hamilton e Bottas sono stati i tre piloti a spartirsi la pole position nei primi tre GP. A Barcellona ne vedremo un quarto? La battaglia comincerà dal semaforo verde del Q1 e su Sportface potrete vivere la sessione in DIRETTA attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE Qualifiche AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 Hamilton Verstappen Bottas Ocon Sainz 16.03 Per trentasei millesimi Verstappen dietro a Hamilton col primo tentativo. 16.03 Ocon! 1.17.580! Che tempo del francese. 16.01 Miglior tempo ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Pomeriggio di fuoco al Circuit de Catalunya. Il Gran Premio diè pronto per eleggere il proprio pole-man in vista della qualifica che scatterà alle ore 15:00 di sabato 8 maggio. Verstappen, Hamilton e Bottas sono stati i tre piloti a spartirsi la pole position nei primi tre GP. Ane vedremo un quarto? La battaglia comincerà dal semaforo verde del Q1 e su Sportface potrete vivere la sessione inattraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 Hamilton Verstappen Bottas Ocon Sainz 16.03 Per trentasei millesimi Verstappen dietro a Hamilton col primo tentativo. 16.03 Ocon! 1.17.580! Che tempo del francese. 16.01 Miglior tempo ...

