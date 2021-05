Liga 2020/2021, Budimir riacciuffa l’Athletic Bilbao al 90?: l’Osasuna beffa i baschi (Di sabato 8 maggio 2021) beffa per l’Athletic Bilbao nel match della trentacinquesima giornata della Liga 2020/2021. La squadra basca, in lotta per un posto in Europa o Conference League, subisce al 90? il gol del pareggio dell’Osasuna e perde due punti preziosi che possono voler dire l’estromissione dalla corsa per i primi sette posti. Ottava piazza per i padroni di casa che al San Mames vanno avanti due volte ma in entrambi i casi non sono bravi a non farsi raggiungere. IL RACCONTO DEL MATCH – La squadra di Bilbao passa in vantaggio proprio dopo nemmeno un minuto di gioco grazie al gol di Morcillo. La gioia, però, dura davvero poco, visto che al 12? c’è il pareggio di Brasanac che riporta il risultato sulla parità. I padroni di casa continuano ad attaccare a testa bassa a ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)pernel match della trentacinquesima giornata della. La squadra basca, in lotta per un posto in Europa o Conference League, subisce al 90? il gol del pareggio dele perde due punti preziosi che possono voler dire l’estromissione dalla corsa per i primi sette posti. Ottava piazza per i padroni di casa che al San Mames vanno avanti due volte ma in entrambi i casi non sono bravi a non farsi raggiungere. IL RACCONTO DEL MATCH – La squadra dipassa in vantaggio proprio dopo nemmeno un minuto di gioco grazie al gol di Morcillo. La gioia, però, dura davvero poco, visto che al 12? c’è il pareggio di Brasanac che riporta il risultato sulla parità. I padroni di casa continuano ad attaccare a testa bassa a ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, Budimir riacciuffa l'#AthleticBilbao al 90': l'#Osasuna beffa i baschi - sportface2016 : #Liga 2020/2021: il #Cadice inguaia l'#Huesca, all'Estadio Ramon de Carranza è 2-1 #CadizHuesca - BBilanShit : “Non fai mercato, non fai mercato, non fai mercato...” Ma chi ha fatto mercato? - fpedrotti_it : Io l’anno scorso: “ma andate a cagare, sta volta io non pago $10 in più per vedere La Liga, due partite buone in un… - sportface2016 : #LaLiga 2020/2021 L'#Alaves aggancia il #Levante all'89' #AlavesLevante 2-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Serie A, Inter accolta dalla passerella d'onore della Sampdoria: l'idea è di Ranieri Lo chiamano ' Pasillo de honor ' (Passerella d'onore). Non è un'usanza italiana. È una scena che siamo abituati a vedere il Liga o Premier League. Ci voleva Claudio Ranieri che nell'albo d'oro degli scudetti dell'eleganza è sicuramente il primo per distacco. L'ha vissuto in prima persona con lo straordinario titolo del ...

Liga 2020/2021: il Cadice inguaia l'Huesca, all'Estadio Ramon de Carranza è 2 - 1 Il Cadice piega 2 - 1 l' Huesca nel match dell'Estadio Ramon de Carranza, valevole per la trentacinquesima giornata de La Liga 2020/2021 , grazie alla rete di Marcos Mauro e all'autogol di Gaston Silva . Accade tutto nel primo tempo con il difensore dei padroni di casa che segna al 44 , ma in pieno recupero Rafa Mir ...

Liga 2020/2021, l'Alaves aggancia il Levante all'89'RISULTATI Sportface.it Liga 2020/2021, Budimir riacciuffa l’Athletic Bilbao al 90': l’Osasuna beffa i baschi Beffa per l’Athletic Bilbao nel match della trentacinquesima giornata della Liga 2020/2021. La squadra basca, in lotta per un posto in Europa o Conference League, subisce al 90' il gol del pareggio de ...

TELECRONISTI Barcellona-Atletico Madrid, chi commenta Dazn Liga 2020/2021 Tutto pronto al Camp Nou per la sfida che a tutti gli effetti può decidere il campionato spagnolo. Due punti di vantaggio per i colchoneros sui blaugrana, situazione serrata per la vittoria del titolo ...

Lo chiamano ' Pasillo de honor ' (Passerella d'onore). Non è un'usanza italiana. È una scena che siamo abituati a vedere ilo Premier League. Ci voleva Claudio Ranieri che nell'albo d'oro degli scudetti dell'eleganza è sicuramente il primo per distacco. L'ha vissuto in prima persona con lo straordinario titolo del ...Il Cadice piega 2 - 1 l' Huesca nel match dell'Estadio Ramon de Carranza, valevole per la trentacinquesima giornata de La/2021 , grazie alla rete di Marcos Mauro e all'autogol di Gaston Silva . Accade tutto nel primo tempo con il difensore dei padroni di casa che segna al 44 , ma in pieno recupero Rafa Mir ...Beffa per l’Athletic Bilbao nel match della trentacinquesima giornata della Liga 2020/2021. La squadra basca, in lotta per un posto in Europa o Conference League, subisce al 90' il gol del pareggio de ...Tutto pronto al Camp Nou per la sfida che a tutti gli effetti può decidere il campionato spagnolo. Due punti di vantaggio per i colchoneros sui blaugrana, situazione serrata per la vittoria del titolo ...