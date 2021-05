Libia | atteso a Mazara l' arrivo del peschereccio ' Aliseo' attaccato dalla Guardia costiera libica

(Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - E'a breve al porto didel Vallo (Trapani) l'del”, con sette uomini d'equipaggio, il cui comandante Giuseppe Giacalone è rimasto ferito dopo l'attacco a colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta militare. L'assalto è avvenuto a 35 miglia a nord della costa di Al Khums, “all'interno della Zona di protezione di pesca nelle acque della tripolitana”, come ha comunicato giovedì la Marina Militare intervenuta sul posto in soccorso con la fregata Libeccio. Ieri il ministro degli Esteri Luigi D Maio ha definito quel tratto di mare "a rischio". Il Comandante è rimasto lievemente ferito alla testa da alcune schegge del vetro della cabina e medicato a bordo dai militari italiani. Ieri il figlio Alessandro, che ...

Tripoli, 29 apr 16:56 - L'ambasciatore degli Stati Uniti in, Richard Norland, èdomani in visita a Roma per una serie di colloqui con le autorità......terribile naufragio del 21 - 22 aprile scorsi quando circa 130 persone su un gommone hannoa ... Il naufragio è avvenuto al largo di Al - Khoms,orientale. Quel giorno, la Ocean Viking ...Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - E' atteso a breve al porto di Mazara del Vallo (Trapani) l'arrivo del peschereccio “Aliseo”, con sette uomini d'equipaggio, il cui comandante Giuseppe Giacalone è rimasto ...Giuseppe Giacalone, il comandante di un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo, è rimasto ferito dopo che una motovedetta della Guardia ...