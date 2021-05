Inzaghi: 'Benevento, 23 guerrieri per la salvezza' (Di sabato 8 maggio 2021) Benevento - "Arriviamo bene alla partita, la squadra si è preparata molto bene. Conosciamo la posta in palio e conosciamo anche la nostra forza, il campo ci darà la risposta che cerchiamo. Come ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)- "Arriviamo bene alla partita, la squadra si è preparata molto bene. Conosciamo la posta in palio e conosciamo anche la nostra forza, il campo ci darà la risposta che cerchiamo. Come ...

Advertising

sportli26181512 : Inzaghi: 'Benevento, 23 guerrieri per la salvezza': Il tecnico: 'Affrontiamo un Cagliari forte e ben allenato. Ce l… - CentotrentunoC : #BeneventoCagliari ?? SALA STAMPA ?? Filippo #Inzaghi carica il suo #Benevento in vista della sfida con il #Cagliari… - anteprima24 : ** #Inzaghi: 'I ragazzi sono dei guerrieri, proveranno a salvare la serie A' ** - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Inzaghi: 'La squadra è carica e non deluderà i tifosi' - ottopagine : Benevento - Cagliari, la conferenza stampa di Inzaghi #Benevento -