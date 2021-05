Inter, Conte: «Scudetto? Ho dato tutto. E sul futuro…» (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria. Le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Inter NEWS 24 FESTA – «La soddisfazione è immensa per me e i calciatori. L’Inter non vinceva lo Scudetto da 11 anni ed è inevitabile che ci fosse tanta passione e voglia di festeggiare da parte nostra e i tifosi. Siamo Contenti di regalare queste gioie ed emozioni ai tifosi, continuando a fare cose eccezionali. Abbiamo pareggiato 3 partite e vinte 16 da quando abbiamo perso contro la Sampdoria». FUTURO – «Non sono qui per parlare del futuro. Ci dobbiamo godere questi momenti e lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria. Le sue parole. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 FESTA – «La soddisfazione è immensa per me e i calciatori. L’non vinceva loda 11 anni ed è inevitabile che ci fosse tanta passione e voglia di festeggiare da parte nostra e i tifosi. Siamonti di regalare queste gioie ed emozioni ai tifosi, continuando a fare cose eccezionali. Abbiamo pareggiato 3 partite e vinte 16 da quando abbiamo perso contro la Sampdoria». FUTURO – «Non sono qui per parlare del futuro. Ci dobbiamo godere questi momenti e lo ...

