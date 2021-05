Highlights Berrettini-Garin 5-7 6-3 6-0 | Masters 1000 Madrid 2021 VIDEO

(Di sabato 8 maggio 2021) Matteosoffre, ma rimonta Cristiane conquista la semifinale aldi. Il tennista azzurro perde 7-5 il primo set, va sotto 3-1 nel secondo parziale ma poi inanella undici giochi di fila per il 6-3 6-0 che certifica il passaggio del turno. Rivedi i migliori punti del match di quarti di finale vinto dal numero 10 del mondo. SportFace.

Fabio Fognini, Matteoe Jannik Sinner lanciano la nuova partnership tra Gazzetta e Atp: a partire dal 9 maggio contenuti esclusivi, interviste edal circuito maschile... gli aggiornamenti in tempo reale e, soprattutto,e interviste esclusive con i ... con tre azzurri nella top 30, tra cui il numero 10 (da lunedì, salirà al numero 9) Matteo, e ben ...La tarda serata di ieri del Masters 1000 di Madrid 2021 di tennis ha regalato all'Italia l'approdo dell'azzurro Matteo Berrettini in semifinale, con la sfida che questa sera lo vedrà opposto al norveg ...Da domani sul nostro sito nasce la pagina dedicata al tennis in collaborazione con Atp: notizie, highlights dei tornei e interviste esclusive ...