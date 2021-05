Golden Globe: anche Netflix boicotta edizioni future del premio (Di sabato 8 maggio 2021) Netflix ha annunciato che per ora non avrà più a che fare con i Golden Globe ela Hollywood Foreign Press Association. Netflix ha annunciato che per ora non avrà più a che fare con la Hollywood Foreign Press Association e i Golden Globe. Lo conferma l'Hollywood Reporter, che ha pubblicato una lettera di Ted Sarandos, responsabile dei contenuti per la piattaforma, rivolta alle alte sfere della HFPA, in risposta a un comunicato sui cambiamenti che l'organizzazione intende effettuare dopo varie critiche sulla sua etica professionale e composizione demografica. Questo un passaggio della lettera di Sarandos: "Come molti nella nostra industria, abbiamo aspettato l'annuncio di oggi giovedì, n.d.r. nella speranza che riconosceste la vasta gamma di problemi in seno alla HFPA e … Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021)ha annunciato che per ora non avrà più a che fare con iela Hollywood Foreign Press Association.ha annunciato che per ora non avrà più a che fare con la Hollywood Foreign Press Association e i. Lo conferma l'Hollywood Reporter, che ha pubblicato una lettera di Ted Sarandos, responsabile dei contenuti per la piattaforma, rivolta alle alte sfere della HFPA, in risposta a un comunicato sui cambiamenti che l'organizzazione intende effettuare dopo varie critiche sulla sua etica professionale e composizione demografica. Questo un passaggio della lettera di Sarandos: "Come molti nella nostra industria, abbiamo aspettato l'annuncio di oggi giovedì, n.d.r. nella speranza che riconosceste la vasta gamma di problemi in seno alla HFPA e …

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - SimonaCroisette : RT @darksa0irse: Non si scorda Joaquin Phoenix commosso dopo che vinse il golden globe e disse in diretta internazionale a Rooney Mara di a… - fisco24_info : Golden Globe, da Netflix a Johansson tagliano i ponti: Sarandos, da Hollywood Foreign Press aspettiamo vere riforme - _smartius : RT @darksa0irse: Non si scorda Joaquin Phoenix commosso dopo che vinse il golden globe e disse in diretta internazionale a Rooney Mara di a… - AllMusicItalia : Il cantautore @NiccoloAgliardi, reduce dal Golden Globe e dalla nomination agli Oscar, firma una nuova colonna sono… -