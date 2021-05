Formula Uno, Qualifiche GP Spagna: centesima pole per Hamilton (Di sabato 8 maggio 2021) Primo, importantissimo, tassello di questo weekend iberico di Formula Uno andato in archivio con la fine delle Qualifiche del GP Spagna. Ma come sono andate le prove cronometrate che hanno avuto il merito di scrivere la griglia di partenza del tracciato della Catalogna? La pole position è stata presa da Lewis Hamilton su Mercedes. Per il britannico sono cento in carriera. Dietro al leader della partenza si sono annidati Max Verstappen e Valtteri Bottas. Qualifiche GP Spagna: grande prova di Hamilton che tocca quota 100 La copertina di queste Qualifiche è certamente tutta di Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes ha conquista la pole position accedendo al gruppo ristretto di piloti che hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Primo, importantissimo, tassello di questo weekend iberico diUno andato in archivio con la fine delledel GP. Ma come sono andate le prove cronometrate che hanno avuto il merito di scrivere la griglia di partenza del tracciato della Catalogna? Laposition è stata presa da Lewissu Mercedes. Per il britannico sono cento in carriera. Dietro al leader della partenza si sono annidati Max Verstappen e Valtteri Bottas.GP: grande prova diche tocca quota 100 La copertina di questeè certamente tutta di Lewis: il pilota della Mercedes ha conquista laposition accedendo al gruppo ristretto di piloti che hanno ...

