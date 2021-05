Feyenoord-Ajax | esplosioni nei bar frequentati dai tifosi alla vigilia della partita

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Giorni infuocati in Olanda. Domenica 9 maggio si giocherà, infatti, latra. Le due squadre sono divise da una forte rivalità, e le due tifoserie non hanno mancato di sottolinearlo, nonostante i lanceri abbiano già vinto l’Eredivisie. Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati una serie di episodi che hanno scaldato l’ambiente e, parallelamente, sollevato forte indignazione nell’opinione pubblica. Infatti, prima a Rotterdam e poi ad Amsterdam, tra giovedì e venerdì, in due bar dove sono soliti ritrovarsi idei due club si sono verificate delle. Fortunatamente, in nessuno dei due casi sono stati registrati morti né feriti. SportFace.