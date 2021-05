Festa Inter: cori e fumogeni accolgono pullman a San Siro (Di sabato 8 maggio 2021) Due ali di tifosi hanno accolto il pullman dell’Inter all’arrivo a San Siro. cori, fumogeni tricolori e anche qualche manata all’autobus, così la tifoseria nerazzurra ha voluto festeggiare la squadra per la vittoria dello scudetto. In prima fila sull’autobus, a salutare i tifosi, tra i giocatori c’erano Ranocchia, Lautaro e Hakimi. Le forze dell’ordine sono Intervenute solo per evitare che tutta la folla continuasse a seguire il pullman fino dentro lo stadio. Dopo il passaggio della squadra, ora i tifosi stanno lentamente defluendo e lasciando la zona di San Siro. La Festa dei tifosi nerazzurri è proseguita con lunghi caroselli delle auto lungo via Dessiè, con alcune centinaia di supporter vicini alla strada per festeggiare. Nella ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Due ali di tifosi hanno accolto ildell’all’arrivo a Santricolori e anche qualche manata all’autobus, così la tifoseria nerazzurra ha voluto festeggiare la squadra per la vittoria dello scudetto. In prima fila sull’autobus, a salutare i tifosi, tra i giocatori c’erano Ranocchia, Lautaro e Hakimi. Le forze dell’ordine sonovenute solo per evitare che tutta la folla continuasse a seguire ilfino dentro lo stadio. Dopo il passaggio della squadra, ora i tifosi stanno lentamente defluendo e lasciando la zona di San. Ladei tifosi nerazzurri è proseguita con lunghi caroselli delle auto lungo via Dessiè, con alcune centinaia di supporter vicini alla strada per festeggiare. Nella ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - Corriere : Milano, a San Siro la festa scudetto dell’Inter Diretta video in corso - Gazzetta_it : Assembramento a San Siro: in 3.000 fanno festa all'#Inter #scudetto - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Inter, comincia la festa intorno a San Siro. E comincia a riempirsi lo spazio dedicato dal Comune ai tifosi nerazzurri -… - mferro60 : @Fraccio @sergiogali5 Ci sono assembramenti ? Nooooo stasera altro servizio indignato del tg5cacca sulla festa Inter -