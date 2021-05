F1, Gp Spagna: pole Hamilton davanti a Verstappen, Leclerc quarto (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il britannico ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1'16"741. Secondo Max Verstappen su Red Bull, in seconda fila la Mercedes di Valtteri Bottas davanti alla Ferrari di Charles Leclerc Leggi su rainews (Di sabato 8 maggio 2021) Lewisha conquistato laposition del Gran Premio diappuntamento del Mondiale di Formula 1. Il britannico ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1'16"741. Secondo Maxsu Red Bull, in seconda fila la Mercedes di Valtteri Bottasalla Ferrari di Charles

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportF1 : ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ?… - apetrazzuolo : F1: Gp Spagna, Hamilton conquista la pole numero 100 in carriera - napolimagazine : F1: Gp Spagna, Hamilton conquista la pole numero 100 in carriera -