Draghi sui vaccini: “Sì alla rimozione dei brevetti” (Di sabato 8 maggio 2021) Si dice d’accordo con la rimozione dei brevetti vaccinali Mario Draghi: “In un contesto di rimozione del blocco alle esportazioni, vedo con favore la proposta del presidente Biden“. Lo ha detto nel corso della cena di lavoro dei leader europei al vertice di Oporto, commentando la linea del presidente americano sulla sospensione dei brevetti dei vaccini. Dello stesso avviso pare però non essere Ursula Von Der Leyen, che invece ha sostenuto: “Penso che dobbiamo essere aperti alla discussione sulla deroga alla proprietà intellettuale ma dev’essere fatta a 360 gradi. Perché i vaccini ci servono ora per il mondo intero. Sul breve termine la deroga alla proprietà intellettuale non risolverà i problemi, non ci porterà una ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 8 maggio 2021) Si dice d’accordo con ladeivaccinali Mario: “In un contesto didel blocco alle esportazioni, vedo con favore la proposta del presidente Biden“. Lo ha detto nel corso della cena di lavoro dei leader europei al vertice di Oporto, commentando la linea del presidente americano sulla sospensione deidei. Dello stesso avviso pare però non essere Ursula Von Der Leyen, che invece ha sostenuto: “Penso che dobbiamo essere apertidiscussione sulla derogaproprietà intellettuale ma dev’essere fatta a 360 gradi. Perché ici servono ora per il mondo intero. Sul breve termine la derogaproprietà intellettuale non risolverà i problemi, non ci porterà una ...

Agenzia_Ansa : I brevetti sui vaccini possono essere sospesi ma vanno rimossi i blocchi all'esportazione. Draghi sostiene la linea… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Draghi a favore della proposta di Joe Biden sui brevetti #vaccini - MehreenKhn : RT @davcarretta: Draghi il 23 febbraio all’Ue: perché non facciamo come gli USA e Uk che bloccano le esportazioni? Draghi il 7 maggio all’… - QuotidianPost : Draghi sui vaccini: “Sì alla rimozione dei brevetti” - partitogaysal : RT @ZanAlessandro: Quindi per #Salvini se il #ddlZan venisse approvato sarebbe un problema per #Draghi? Ricatto inaccettabile al governo e… -