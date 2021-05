Disney risponde alla polemica su Biancaneve e il bacio non consensuale (Di sabato 8 maggio 2021) Nei giorni scorsi si è diffusa una polemica riguardo a Biancaneve e i sette nani che ha fatto molto parlare. Negli Stati Uniti, nel parco Disney, è stata da poco rinnovata un’attrazione a tema Biancaneve e una recensione ha puntato il dito contro la scena finale parlando di bacio non consensuale. alla fine del film, e anche alla fine dell’attrazione, Biancaneve è stesa sul letto di morte perché ha assaggiato la mela avvelenata. Il principe arriva e la bacia, con questo potente e magico bacio del vero amore, la principessa si sveglia… E vissero tutti felici e contenti. In merito a questa scena, oggi, ci sono molte persone che si sono trovate d’accordo con la critica riguardante il consenso. Tanti altri, invece, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Nei giorni scorsi si è diffusa unariguardo ae i sette nani che ha fatto molto parlare. Negli Stati Uniti, nel parco, è stata da poco rinnovata un’attrazione a temae una recensione ha puntato il dito contro la scena finale parlando dinonfine del film, e anchefine dell’attrazione,è stesa sul letto di morte perché ha assaggiato la mela avvelenata. Il principe arriva e la bacia, con questo potente e magicodel vero amore, la principessa si sveglia… E vissero tutti felici e contenti. In merito a questa scena, oggi, ci sono molte persone che si sono trovate d’accordo con la critica riguardante il consenso. Tanti altri, invece, ...

