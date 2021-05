Covid: Salvini, ‘riapertura case riposo altro passo in avanti’ (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalmente si può. Un altro passo in avanti nel nome della vita e della normalità, bene! Ora avanti con riaperture e no coprifuoco”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelledi, da domani (in assoluta sicurezza) finalmente si può. Unin avanti nel nome della vita e della normalità, bene! Ora avanti con riaperture e no coprifuoco”. Lo dice il segretario della Lega Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

