Calciomercato Roma | Mourinho vuole un giocatore della nazionale

(Di sabato 8 maggio 2021) Un attaccanteitaliana piace da tempo a Josèche potrebbe sceglierlo per la suaNella rivoluzionena di Josèpotrebbe tornare di moda unda tempo seguito dal tecnico. Dzeko dovrebbe rimanere ma l’età avanza e Borja Mayoral, seppur dopo una buona stagione, ha dimostrato di non essere ancora un attaccante continuo. E allora come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport torna di moda il nome di Andrea Belotti per il reparto avanzato. Il gallo, dopo una stagione travagliata con il suo Torino e a 27 anni potrebbe decidere di compiere il definitivo salto di qualità. Il cuore però si sa, è ormai granata e quindi Mou farà molta fatica a convincerlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.