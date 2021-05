Calciomercato: Barça, Juve e ManUtd su centrocampista Ajax Gravenberch (Di sabato 8 maggio 2021) Il 18enne olandese ha un contratto fino al 2023 e Mino Raiola come agente BARCELLONA (SPAGNA) - Un altro candidato per raccogliere l'eredità di Sergio Busquets. Secondo il Mundo Deportivo, che nei ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Il 18enne olandese ha un contratto fino al 2023 e Mino Raiola come agente BARCELLONA (SPAGNA) - Un altro candidato per raccogliere l'eredità di Sergio Busquets. Secondo il Mundo Deportivo, che nei ...

Advertising

Salvato57477313 : - Alberto_Today : Uefa, UFFICIALE l'accordo con 9 club: sciolta la Superlega. Deferite Juve, Real e Barça, rischiano ancora… - Fprime86 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: sciolta la #Superlega, accordo tra l'Uefa e 9 club, ci sono #Inter e #Milan. Deferimenti per Juve, Real e Barça ht… - PGambetti : RT @cmdotcom: UFFICIALE: sciolta la #Superlega, accordo tra l'Uefa e 9 club, ci sono #Inter e #Milan. Deferimenti per Juve, Real e Barça ht… - leonzan75 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: sciolta la #Superlega, accordo tra l'Uefa e 9 club, ci sono #Inter e #Milan. Deferimenti per Juve, Real e Barça ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Barça Calciomercato: Barça, Juve e ManUtd su centrocampista Ajax Gravenberch Il Barça, però, segue da tempo il giocatore e provò ad ingaggiarlo per il settore giovanile già tre anni fa. . ari/red 08 - Mag - 21 10:39 8 maggio 2021

Calciomercato: Psg. L'Equipe 'Neymar rinnova fino al 2026' Niente ritorno al Barça, dunque, ma ancora Parigi per l'ex Santos che nei giorni scorsi ha più volte ribadito di essere felice in Francia e di aver superato ogni difficoltà di ambientamento, mettendo ...

Calciomercato Bari, caccia al DS: piace Giannitti del Perugia pianetaserieb.it Il, però, segue da tempo il giocatore e provò ad ingaggiarlo per il settore giovanile già tre anni fa. . ari/red 08 - Mag - 21 10:39 8 maggio 2021Niente ritorno al, dunque, ma ancora Parigi per l'ex Santos che nei giorni scorsi ha più volte ribadito di essere felice in Francia e di aver superato ogni difficoltà di ambientamento, mettendo ...