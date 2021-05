Berrettini-Ruud, Masters1000 Madrid: precedenti e proiezioni di classifica (Di sabato 8 maggio 2021) Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà oggi disputarsi le semifinali del tabellone principale del singolare maschile: la testa di serie numero 8, Matteo Berrettini, se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Si tratta del quarto scontro tra i due: Ruud ha vinto due volte, in entrambi i confronti sulla terra battuta, al Roland Garros 2019 ed al Masters 1000 di Roma 2020, in entrambi i casi in tre set. L’unica vittoria di Berrettini è arrivata sul veloce degli US Open 2020, ancora in tre set. Il match mette in palio anche 240 punti netti per la classifica mondiale: le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, consentono già ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Il torneo MutuaOpen 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Spagna, vedrà oggi disputarsi le semifinali del tabellone principale del singolare maschile: la testa di serie numero 8, Matteo, se la vedrà con il norvegese Casper. Si tratta del quarto scontro tra i due:ha vinto due volte, in entrambi i confronti sulla terra battuta, al Roland Garros 2019 ed al Masters 1000 di Roma 2020, in entrambi i casi in tre set. L’unica vittoria diè arrivata sul veloce degli US Open 2020, ancora in tre set. Il match mette in palio anche 240 punti netti per lamondiale: le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, consentono già ...

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LE ?????? Berrettini ribalta Garin in tre set (5-7, 6-3, 6-0) e vola in semifinale: affronterà Ruud ????????… - WeAreTennisITA : ?? MATTEO DICE NO Sotto di un set e di un break nel 2° set, Berrettini non ci sta a perdere e si produce in una pode… - Eurosport_IT : Berrettini stimolato da...i tifosi avversari ???????? #EurosportTENNIS | #ATPMadrid - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Madrid, #Berrettini in semifinale: sfiderà #Ruud ?? - muttinis : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LE ?????? Berrettini ribalta Garin in tre set (5-7, 6-3, 6-0) e vola in semifinale: affronterà Ruud ???????? #Euro… -