Benvenuti a casa di Paola Navone

(Di sabato 8 maggio 2021) «Uno dei progetti preferiti della miadi Milano e? il “muro magico” in camera da letto. Lo chiamo cosi? perche? in un attimo porta la mia fantasia lontano dalla citta?. E? il racconto di due anni di collezione nei miei tanti viaggi nel Sud-Est asiatico e di una settimana di lavoro con tre amici. Il “muro magico” ha tutto cio? che mi piace avere intorno. La mescolanza di cose con una piccola storia di mondo da raccontare. La mia passione per la ceramica. Tutti i colori dell’acqua. E la bellezza del riutilizzo creativo, concedendo agli oggetti, anche a quelli scartati dalle produzioni o inutilizzabili, una seconda vita, allegra e inaspettata».Trovate l’articolo completo nel numero di AD di aprile. Per abbonarti ad AD, clicca qui. Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

