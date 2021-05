Vaccini, i brevetti vanno liberalizzati. L’Europa deve scegliere da che parte della Storia stare (Di venerdì 7 maggio 2021) Proviamo ad uscire dal caos delle dichiarazioni e dei punti di vista, nel bel mezzo di uno degli episodi storici più drammatici che il genere umano abbia mai vissuto in termini di perdita di vite umane. Per farlo, spostiamoci da questa epoca e immaginiamo nostro nipote tra 50 anni o pronipote tra 80 anni. Cosa vogliamo che legga nei libri di Storia? E noi che Storia vogliamo scrivere oggi? In che ruolo vogliamo che la Storia ci ricordi? I nostri nipoti leggeranno di un virus che uccide le persone e che parte da Wuhan, in Cina, a fine 2019. Leggeranno dell’Italia come primo paese “occidentale” colpito da una violenta pandemia nei primi mesi del 2020 e scopriranno che nel maggio del 2021 il numero di contagiati nel mondo era pari a oltre 154 milioni, con 3 milioni e 232mila morti, solo tra quelli registrati perché in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Proviamo ad uscire dal caos delle dichiarazioni e dei punti di vista, nel bel mezzo di uno degli episodi storici più drammatici che il genere umano abbia mai vissuto in termini di perdita di vite umane. Per farlo, spostiamoci da questa epoca e immaginiamo nostro nipote tra 50 anni o pronipote tra 80 anni. Cosa vogliamo che legga nei libri di? E noi chevogliamo scrivere oggi? In che ruolo vogliamo che laci ricordi? I nostri nipoti leggeranno di un virus che uccide le persone e cheda Wuhan, in Cina, a fine 2019. Leggeranno dell’Italia come primo paese “occidentale” colpito da una violenta pandemia nei primi mesi del 2020 e scopriranno che nel maggio del 2021 il numero di contagiati nel mondo era pari a oltre 154 milioni, con 3 milioni e 232mila morti, solo tra quelli registrati perché in ...

Advertising

robersperanza : La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Eu… - riotta : La svolta di @JoeBiden sulla sospensione dei brevetti vaccini #Covid una delle più importanti mosse di politica int… - NicolaPorro : E il populista sarebbe Trump. No brevetti su vaccini, ordina Biden. Ma perchè li teniamo sugli antitumorali? O i sa… - MarcoCatellacci : Gli Stati Uniti supportano la rimozione dei brevetti sui vaccini #COVID19. Cancelliera #Merkel @Regsprecher faccia… - zazoomblog : Moderna: La sospensione dei brevetti sui vaccini è inutile. LUe: Eliminare piuttosto le barriere allexport -… -