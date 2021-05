Uomini e Donne: Gianni Sperti si scaglia contro Luca Cenerelli (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso di una lunga intervista rilasciata in esclusiva a Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha rivelato qual è il suo pensiero sul cavaliere Luca Cenerelli. Da quando l'uomo è entrato a far parte del parterre maschile del Trono Over, l'iconico opinionista di Uomini e Donne non ha mai avuto parole carine nei suoi confronti. Il modo di pensare l'amore che Luca sta rivelando non è infatti compatibile con quello di Gianni. L'ex ballerino ha spesso attaccato il cavaliere accusandolo di fingere durante le sue frequentazioni all'interno del programma. Anche nella puntata andata in onda ieri, Speri ha attaccato Cenerelli quando Elisabetta, la dama che stava frequntando, ha deciso di mettere fine alla ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso di una lunga intervista rilasciata in esclusiva aMagazine,ha rivelato qual è il suo pensiero sul cavaliere. Da quando l'uomo è entrato a far parte del parterre maschile del Trono Over, l'iconico opinionista dinon ha mai avuto parole carine nei suoi confronti. Il modo di pensare l'amore chesta rivelando non è infatti compatibile con quello di. L'ex ballerino ha spesso attaccato il cavaliere accusandolo di fingere durante le sue frequentazioni all'interno del programma. Anche nella puntata andata in onda ieri, Speri ha attaccatoquando Elisabetta, la dama che stava frequntando, ha deciso di mettere fine alla ...

