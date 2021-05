Riaperture, quando si potrà andare in spiaggia? La situazione regione per regione (Di venerdì 7 maggio 2021) sulla ripartenza degli stabilimenti balneari. L’estate è ormai alle porte e con l’aumento delle temperature in tanti si chiedono: quando sarà possibile andare in spiaggia? Grazie ai vaccini la situazione epidemiologica è in miglioramento, ma chiaramente restano regole ferree sul nostro territorio. Per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 7 maggio 2021) sulla ripartenza degli stabilimenti balneari. L’estate è ormai alle porte e con l’aumento delle temperature in tanti si chiedono:sarà possibilein? Grazie ai vaccini laepidemiologica è in miglioramento, ma chiaramente restano regole ferree sul nostro territorio. Per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

borghi_claudio : @VgaMaths Ah ok, quindi quando si mettono le zone rosse o i lockdown qualsiasi miglioramento dal giorno dopo è meri… - RassegnaZampa : #Riaperture piscine e palestre: come, quando, regole e protocollo - NicoLacetera : @lucianocapone - Nessuno e' mai stato epr chiudere tutto e sempre. - C'e' chi diceva di aprire tutto da Aprile 2020… - NotOnlyBill : Call con colleghi... chiedendoci quando ci vedremo. Un paio di terroristi del virus pontificano; con le riaperture… - ForzaGiorgia2 : RT @DSantanche: Parlano di sostegni alle imprese, ma nel nuovo #DlSostegni troviamo molto poco. Riaperture? Non dicono quando, abolire il c… -