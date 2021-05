Renzi, gli 007 e Report. Trame oscure? L’analisi in diretta di Peter Gomez (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua a far parlare la puntata di Report, su Rai3, che ha mostrato l’incontro, in una piazzola dell’autogrill di Fiano Romano, tra Matteo Renzi e Marco Mancini, dirigente del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Cosa c’è dietro il faccia a faccia, durato più di 40 minuti, proprio mentre il leader di Italia viva minacciava di far cadere il governo Conte 2, tra le altre cose, sulla delega ai servizi segreti? Ne parla in diretta il direttore Peter Gomez e Diego Pretini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua a far parlare la puntata di, su Rai3, che ha mostrato l’incontro, in una piazzola dell’autogrill di Fiano Romano, tra Matteoe Marco Mancini, dirigente del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Cosa c’è dietro il faccia a faccia, durato più di 40 minuti, proprio mentre il leader di Italia viva minacciava di far cadere il governo Conte 2, tra le altre cose, sulla delega ai servizi segreti? Ne parla inil direttoree Diego Pretini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AzzolinaLucia : Salvini, invece di pensare a Renzi, perché non ci spieghi cosa ha combinato il tuo sottosegretario Durigon, gli int… - ilriformista : Renzi e lo 007 Mancini si incontrano in autogrill e vengono filmati per 40 minuti da una “insegnante” che passa il… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA #Renzi incontrò Mancini, agente dei Servizi, all’autogrill: “Doveva portarmi dei babbi”. Quello che h… - IesuAnna : RT @WomanWithPen: @PieraBelfanti Il titolo e' diverso da cio' che ha detto Renzi, possibile non riuscire a distinguere?Certo che non si cen… - cattivamamy : FRATOIANNI È come tutti gli altri se gli togli Renzi non sa cosa dire. -