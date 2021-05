Recovery fund, ecco le schede progetto: in totale 2.487 pagine. Una “control room” a Chigi potrà proporre l’attivazione di poteri sostitutivi. Per ogni opera la valutazione sull’impatto ambientale (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Piano di ripresa e resilienza italiano, con l’aggiunta delle schede progetto dettagliate che lo accompagnano, sale a 2.487 pagine. E’ questa la lunghezza complessiva della documentazione inviata a Bruxelles e girata oggi al Parlamento: sono 2.209 le pagine aggiuntive rispetto al testo presentato alla Camera e al Senato dal premier Mario Draghi la settimana scorsa. Nel dossier, in parte in inglese, compaiono cartine per illustrare le opere infrastrutturali – corredate da analisi costi-benefici – e schede di dettaglio per ogni investimento, con il cronoprogramma da rispettare. Per ogni misura c’è poi la valutazione sul rispetto del principio “Do not significant harm”, cioè “Non provocare danni significativi” all’ambiente: visto che la transizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Piano di ripresa e resilienza italiano, con l’aggiunta delledettagliate che lo accompagnano, sale a 2.487. E’ questa la lunghezza complessiva della documentazione inviata a Bruxelles e girata oggi al Parlamento: sono 2.209 leaggiuntive rispetto al testo presentato alla Camera e al Senato dal premier Mario Draghi la settimana scorsa. Nel dossier, in parte in inglese, compaiono cartine per illustrare le opere infrastrutturali – corredate da analisi costi-benefici – edi dettaglio perinvestimento, con il cronoprogramma da rispettare. Permisura c’è poi lasul rispetto del principio “Do not significant harm”, cioè “Non provocare danni significativi” all’ambiente: visto che la transizione ...

