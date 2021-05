Razzo cinese, per la Protezione Civile “non è ancora possibile escludere” un impatto. Gli scienziati: “Rischio estremamente basso” (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo la Protezione Civile “non è ancora possibile escludere la possibilità” che alcuni frammenti del Razzo cinese ‘Lunga marcia 5B‘ possano cadere sul territorio italiano. Nella nota ufficiale diramata dal Dipartimento, dopo la riunione tenutasi ieri sera con i vertici dell’Agenzia spaziale italiana, un membro dell’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, assieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, l’ipotesi – per quanto remota – esiste ancora. Stando alle previsioni fatte dagli scienziati, il rientro incontrollato del missile è previsto per domenica 9 maggio e, come precisa Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice scientifica, “solo il territorio nazionale a sud di Roma potrà essere eventualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo la“non èla possibilità” che alcuni frammenti del‘Lunga marcia 5B‘ possano cadere sul territorio italiano. Nella nota ufficiale diramata dal Dipartimento, dopo la riunione tenutasi ieri sera con i vertici dell’Agenzia spaziale italiana, un membro dell’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, assieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, l’ipotesi – per quanto remota – esiste. Stando alle previsioni fatte dagli, il rientro incontrollato del missile è previsto per domenica 9 maggio e, come precisa Daria Guidetti, astrofisica e divulgatrice scientifica, “solo il territorio nazionale a sud di Roma potrà essere eventualmente ...

DPCgov : #6maggio Convocata per stasera prima riunione del tavolo tecnico #protezionecivile sul rientro incontrollato in atm… - disinformatico : Titoli imbecilli e irresponsabili per il rientro di uno stadio di un razzo cinese: i fatti - repubblica : Protezione civile: rientro incontrollato razzo cinese: 'Remota possibilità frammenti sull'Italia' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: E’ arrivata la prima foto della dello stadio principale del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B' che il 29 aprile aveva portato… - SezRomaDue : RT @formichenews: ?? Il #razzo cinese preoccupa il mondo (Italia compresa). Dove cadrà? ?? L’articolo di @SPioppi ???? -