Processo Cucchi: il pestaggio costa ai due carabinieri 13 anni. Ilaria: “Il caro prezzo pagato dai miei” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E’ il caro prezzo che hanno pagato in questi anni”. Così Ilaria Cucchi, pochi istanti dopo la lettura delle sentenze nel Processo d’Appello per la morte de fratello Stefano, il geometra 31enne, arrestato il 15 ottobre del 2009, e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Processo Cucchi: i giudici della Corte d’Assise cinque ore in Camera di Consiglio Ci sono volute cinque ore di Camera di Consiglio i giudici della Corte d’Assise, per esprimere l’atteso verdetto: i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 13 anni, per omicidio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il mio pensiero va a Stefano e aigenitori che oggi non sono qui in aula. E’ ilche hannoin questi”. Così, pochi istanti dopo la lettura delle sentenze neld’Appello per la morte de fratello Stefano, il geometra 31enne, arrestato il 15 ottobre del 2009, e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma.: i giudici della Corte d’Assise cinque ore in Camera di Consiglio Ci sono volute cinque ore di Camera di Consiglio i giudici della Corte d’Assise, per esprimere l’atteso verdetto: i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 13, per omicidio ...

Advertising

fanpage : Processo #Cucchi, pene più severe in appello: 13 anni ai carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro - fanpage : Caso #Cucchi, pene più severe in appello: 13 anni ai carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro - ilpost : La Corte d’Assise d’appello di Roma ha condannato a 13 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i carabinier… - Salepepe14 : RT @Misurelli77: Hanno massacrato Stefano Cucchi L'hanno fatto nel 2009,dentro una caserma dei carabinieri Dopo vari depistaggi e insabbiam… - wilshaaw : RT @ilpost: La Corte d’Assise d’appello di Roma ha condannato a 13 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di… -