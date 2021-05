Piscine e palestre: ecco tutte le regole per la riapertura (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriva il via libera dal governo al protocollo sullo sport. ecco tutte le regole per la riapertura di Piscine e palestre. riapertura Piscine e palestre Il governo ha dato il via libera al protocollo sullo sport. La riapertura delle Piscine all’aperto è prevista per il 15 maggio. Le palestre, invece, potranno riaprire dal primo giugno. In tutti i luoghi dove si pratica sport dovrà essere mantenuto per 14 giorni l’elenco dei clienti. Le palestre Nelle palestre sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina fino al momento di iniziare l’attività. La distanza non potrà essere inferiore a 2 metri. Se l’attività sportiva verrà svolta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriva il via libera dal governo al protocollo sullo sport.leper ladiIl governo ha dato il via libera al protocollo sullo sport. Ladelleall’aperto è prevista per il 15 maggio. Le, invece, potranno riaprire dal primo giugno. In tutti i luoghi dove si pratica sport dovrà essere mantenuto per 14 giorni l’elenco dei clienti. LeNellesarà obbligatorio indossare sempre la mascherina fino al momento di iniziare l’attività. La distanza non potrà essere inferiore a 2 metri. Se l’attività sportiva verrà svolta ...

