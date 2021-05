LIVE Berrettini-Garin, Masters1000 Madrid in DIRETTA: Ruud vola in semifinale! Tra poco l’azzurro in campo (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Il talento europeo dunque attende uno tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, tra poco in campo sul Manolo Santana alla Caja Magica di Madrid come ultimo match di giornata. Domani la seconda semifinale è in programma alle ore 21. 20.22 Casper Ruud ha appena demolito 7-5 6-1 Alexander Bublik in poco più di 70 minuti e guadagna la terza semifinale 1000: gran momento per il norvegese. 20.02 Restate con noi per ulteriori aggiornamenti in attesa dell’inizio della sfida del nostro alfiere! 20.00 Il match tra l’azzurro e il cileno è in programma come ultima sfida giornaliera, in particolare come secondo incontro della sessione serale dalle 19. Al momento Casper ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Il talento europeo dunque attende uno tra Matteoe Cristian, trainsul Manolo Santana alla Caja Magica dicome ultimo match di giornata. Domani la seconda semifinale è in programma alle ore 21. 20.22 Casperha appena demolito 7-5 6-1 Alexander Bublik inpiù di 70 minuti e guadagna la terza semifinale 1000: gran momento per il norvegese. 20.02 Restate con noi per ulteriori aggiornamenti in attesa dell’inizio della sfida del nostro alfiere! 20.00 Il match trae il cileno è in programma come ultima sfida giornaliera, in particolare come secondo incontro della sessione serale dalle 19. Al momento Casper ...

