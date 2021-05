LIVE Berrettini-Garin 5-7 1-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro perde ancora il servizio (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Berrettini riesce finalmente a inneggiare uno scambio ma nel tentativo di spingere con il diritto a sventaglio, sbaglia ancora. 40-40 servizio e diritto puntuale di Garin. 40-AD PALLA BREAK Berrettini! Passaggio a vuoto per il cileno. 40-40 Secondo doppio fallo di fila del cileno da sinistra. 40-30 Lunga la risposta del romano. 30-30 Doppio fallo per Garin. 30-15 Risposta aggressiva dell’italiano: lento Garin in uscita dal servizio. 30-0 Berrettini non riesce a giocare da fondocampo: molto scoraggiato l’azzurro. 15-0 Prima esterna di Garin. 1-2 ALTRO ERRORE DI Berrettini NEL GAME! Terzo break del ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40riesce finalmente a inneggiare uno scambio ma nel tentativo di spingere con il diritto a sventaglio, sbaglia. 40-40e diritto puntuale di. 40-AD PALLA BREAK! Passaggio a vuoto per il cileno. 40-40 Secondo doppio fallo di fila del cileno da sinistra. 40-30 Lunga la risposta del romano. 30-30 Doppio fallo per. 30-15 Risposta aggressiva dell’italiano: lentoin uscita dal. 30-0non riesce a giocare da fondocampo: molto scoraggiato. 15-0 Prima esterna di. 1-2 ALTRO ERRORE DINEL GAME! Terzo break del ...

